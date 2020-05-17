Кевин Кураньи: «Германия подает пример всей футбольной Европе»

Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи — о возобновлении чемпионата Германии после длительной паузы из-за карантина на время пандемии коронавируса.

— Германия подает пример всей Европе, начав играть в футбол. Решения, которые были приняты для уменьшения распространения коронавируса в нашей стране дали результат, что сделало возможным возобновление бундеслиги. Надеюсь, этому примеру последуют и другие страны.

— Как отнеслись к остановке чемпионатов Франции, Голландии и Бельгии?

— Это не очень хорошо для футбола, но в каждой стране у руководителей свои соображения, мы не можем их осуждать.

— Пандемия нанесет серьезный удар по футболу?

— Этот кризис поначалу изменит футбол. Но я рассчитываю, что ситуация быстро выправится, болельщики смогут вернуться на трибуны, экономика клубов восстановится.

— Пока же цены на футболистов рухнут вниз?

— Не думаю, что рухнут. Ожидаю понижения стоимости, но не такого уж значительного. (Константин Алексеев)

«Бавария» — фаворит в двух ближайших матчах чемпионата Германии. Коэффициенты БК «Лига Ставок» на ее победы в играх с «Унионом» и франкфуртским «Айнтрахтом» равны 1,18.



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