Кевин Кураньи дал прогноз по поводу чемпиона бундеслиги

Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» дал прогноз на концовку чемпионата Германии. Бундеслига возобновилась после длительной паузы из-за карантина на время пандемии коронавируса.

— Сильно сомневаюсь, что кто-то сможет опередить «Баварию» в борьбе за чемпионство. Посмотрим, конечно, в каком состоянии команда подойдет к заключительной части сезона, но запас прочности у подопечных Ханса-Дитера Флика приличный. При этом «Боруссия» в субботнем матче сделала неплохую заявку на то, чтобы возродить интригу. Я крайне разочарован действиями «Шальке» в обороне. Это катастрофа. Команда вообще не попала в игру. Ожидал от нее гораздо большей активности и мотивации, на деле же увидел беззубый футбол. «Боруссия» оказалась куда агрессивнее и заслуженно выиграла. К моему сожалению, как бывшего игрока «Шальке».

— Кто главный герой встречи?

— Геррейру. И не только из-за двух забитых голов. Он весь матч носился на максимальных скоростях, заводил атаку дортмундцев.

— Как оцените уровень футбола?

— В целом матч получился вполне неплохим, хотя понятно, что команды не готовы на сто процентов. После длительной паузы, без контрольных встреч было очевидно, что футболистам будет непросто показать выдающийся футбол.

— Да еще и при пустых трибунах.

— Это здорово сказывается на атмосфере на стадионе, без поддержки фанатов играть гораздо сложнее. Но этот этап надо пройти. По крайней мере, болельщики получили возможность смотреть матчи по телевизору. Для начала уже неплохо. (Константин Алексеев)

«Бавария» — фаворит в двух ближайших матчах чемпионата Германии. Коэффициенты БК «Лига Ставок» на ее победы в играх с «Унионом» и франкфуртским «Айнтрахтом» равны 1,18.



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