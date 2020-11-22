«Унион» обыграл «Кельн» и вышел на пятое место в бундеслиге

«Унион» победил «Кельн» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 2:1. Берлинский клуб вышел на пятое место в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

8-й тур

«Кельн» — «Унион» — 1:2 (1:1)

Голы: Авонийи, 27 (0:1). Скири, 36 (1:1). Крузе, 72 (1:2).

Нереализованный пенальти: Крузе, 72 (вратарь)

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Якобс, Каттербах (Эхизибуэ, 79), Дрекслер (Реджбецай, 65), Дуда (Лимниос, 65), Скири, Озджан (Арокодаре, 83), Вольф (Тильманн, 79), Андерссон.

«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих (Рюерсон, 84), Грисбек (Премель, 30), Крузе, Беккер (Гиссельманн, 85), Авонийи (Гогия, 73), Ингвартсен (Тойхерт, 73).

Предупреждения: Дуда, 31. Ингвартсен, 35. Гиссельманн, 90+3.

22 ноября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».