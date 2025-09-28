Футбол
28 сентября, 20:29

«Штутгарт» одержал волевую победу над «Кельном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Штутгарт» в гостях обыграл «Кельн» в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард хозяев Якуб Каминьски. На 28-й минуте «Штутгарт» отыгрался благодаря голу Эрмедина Демировича с пенальти. Победу гостям принес гол Джоши Вагномана на 81-й минуте.

«Штутгарт» (9 очков) поднялся на пятое место в бундеслиге. «Кельн» (7) опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
28 сентября, 18:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
1:2
Штутгарт

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Кельн
ФК Штутгарт
«Фрайбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в бундеслиге

«Унион» и «Гамбург» сыграли вничью в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

