«Штутгарт» одержал волевую победу над «Кельном»

«Штутгарт» в гостях обыграл «Кельн» в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард хозяев Якуб Каминьски. На 28-й минуте «Штутгарт» отыгрался благодаря голу Эрмедина Демировича с пенальти. Победу гостям принес гол Джоши Вагномана на 81-й минуте.

«Штутгарт» (9 очков) поднялся на пятое место в бундеслиге. «Кельн» (7) опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.