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«Кельн» продлил контракт с 19-летним защитником

15:30
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Защитник Ноа Каттербах подписал новый контракт с «Кельном». 19-летний защитник продлил соглашение с клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

В текущем сезоне бундеслиги Каттербах в составе «Кельна» провел 12 матчей.

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