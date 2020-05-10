«Кельн» продлил контракт с 19-летним защитником

Защитник Ноа Каттербах подписал новый контракт с «Кельном». 19-летний защитник продлил соглашение с клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

В текущем сезоне бундеслиги Каттербах в составе «Кельна» провел 12 матчей.