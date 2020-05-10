«Кельн» продлил контракт с 19-летним защитником
15:30
Защитник Ноа Каттербах подписал новый контракт с «Кельном». 19-летний защитник продлил соглашение с клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт команды.
В текущем сезоне бундеслиги Каттербах в составе «Кельна» провел 12 матчей.
Der #effzeh hat den Vertrag mit Noah #Katterbach vorzeitig verl?ngert. Der deutsche U19-Nationalspieler, der sich im Laufe dieser Saison bei den FC-Profis etablierte, unterschrieb bis 2024. pic.twitter.com/KdqjadA8e6— 1. FC K?ln (@fckoeln) May 10, 2020