«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»
«Кельн» принимал «Лейпциг» в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Два гола «Лейпцига» не были засчитаны после просмотра ВАР из-за офсайда.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
5-й тур
«Кельн» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (0:0)
Голы: Модест, 53 (1:0). Айдара, 71 (1:1).
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Озджан, 82), Кцихос (Мере, 31), Килиан, Хектор, Дуда, Скири, Любичич, Модест (Эхизибуэ, 68), Ут (Андерссон, 68), Тильманн (Шиндлер, 83).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Кампль, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 58), Собослои (Лаймер, 90+3), Айдара (Адамс, 85), Андре Силва (Форсберг, 58).
Предупреждения: Кцихос, 16. Мере, 76. Клостерманн, 76. Шмиц, 79.
Судья: Брих (Германия).
18 сентября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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