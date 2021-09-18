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«Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном»

21:25
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«Кельн» принимал «Лейпциг» в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Два гола «Лейпцига» не были засчитаны после просмотра ВАР из-за офсайда.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Кельн» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (0:0)

Голы: Модест, 53 (1:0). Айдара, 71 (1:1).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Озджан, 82), Кцихос (Мере, 31), Килиан, Хектор, Дуда, Скири, Любичич, Модест (Эхизибуэ, 68), Ут (Андерссон, 68), Тильманн (Шиндлер, 83).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Симакан, Гвардиол, Кампль, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 58), Собослои (Лаймер, 90+3), Айдара (Адамс, 85), Андре Силва (Форсберг, 58).

Предупреждения: Кцихос, 16. Мере, 76. Клостерманн, 76. Шмиц, 79.

Судья: Брих (Германия).

18 сентября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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