«Кельн» и «Вердер» сыграли вничью
«Кельн» и «Вердер» в матче 24-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 1:1.
«Вердер» занимает 12-е место втаблице. «Кельн» — 14-й.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
24-й тур
«Кельн» — «Вердер» — 1:1 (0:0)
Голы: Саджент, 66 (0:1). Хектор, 83 (1:1).
«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Я.Хорн, Якобс (Хектор, 71), Каттербах, Майер, Дуда (Деннис, 71), Скири, Вольф, Реджбецай (Лимниос, 71), Тильманн (Дрекслер, 67).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Агу, 90+1), Фридль, Эггештайн, Мевальд (Биттенкурт, 57), Фюллкруг (Шмид, 57), Рашица, Саджент (Зельке, 86).
Предупреждения: Якобс, 21. Дрекслер, 80.
Судья: Йелленбек (Германия).
7 марта. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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