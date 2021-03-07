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«Кельн» и «Вердер» сыграли вничью

19:29

«Кельн» и «Вердер» в матче 24-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 1:1.

«Вердер» занимает 12-е место втаблице. «Кельн» — 14-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

«Кельн» — «Вердер» — 1:1 (0:0)

Голы: Саджент, 66 (0:1). Хектор, 83 (1:1).
«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Я.Хорн, Якобс (Хектор, 71), Каттербах, Майер, Дуда (Деннис, 71), Скири, Вольф, Реджбецай (Лимниос, 71), Тильманн (Дрекслер, 67).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Агу, 90+1), Фридль, Эггештайн, Мевальд (Биттенкурт, 57), Фюллкруг (Шмид, 57), Рашица, Саджент (Зельке, 86).

Предупреждения: Якобс, 21. Дрекслер, 80.

Судья: Йелленбек (Германия).

7 марта. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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