«Гройтер Фюрт» потерпел пятое поражение кряду, в гостях уступив «Кельну»
«Кельн» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Райн-Энерги» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
На гол Марко Майерхефера «Кельн» ответил точными ударами Себастьяна Андерссона и Эйе Скири дважды.
Благодаря этой победе «Кельн» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, в 7 матчах команда набрала 12 очков. «Гройтер Фюрт» (1) — на 18-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
7-й тур
«Кельн» — «Гройтер Фюрт» — 3:1 (0:1)
Голы: Майерхефер, 7 (0:1). Андерссон, 50 (1:1). Скири, 55 (2:1). Скири, 89 (3:1).
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шауб, 85), Мере, Кцихос, Хектор, Дуда (Любичич, 68), Скири, Модест (Эхизибуэ, 77), Ут, Кайнц (Шиндлер, 77), Андерссон (Озджан, 85).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс, Майерхефер, Бауэр, Зегуин, Дудзияк, Тилльманн (Иттен, 63), Грисбек (Кристиансен, 70), Хргота (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76).
Предупреждения: Грисбек, 24. Андерссон, 68.
Судья: Йелленбек (Германия).
1 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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