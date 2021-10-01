Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Гройтер Фюрт» потерпел пятое поражение кряду, в гостях уступив «Кельну»

23:23
Теги:

«Кельн» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Райн-Энерги» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На гол Марко Майерхефера «Кельн» ответил точными ударами Себастьяна Андерссона и Эйе Скири дважды.

Благодаря этой победе «Кельн» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, в 7 матчах команда набрала 12 очков. «Гройтер Фюрт» (1) — на 18-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Кельн» — «Гройтер Фюрт» — 3:1 (0:1)

Голы: Майерхефер, 7 (0:1). Андерссон, 50 (1:1). Скири, 55 (2:1). Скири, 89 (3:1). 

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шауб, 85), Мере, Кцихос, Хектор, Дуда (Любичич, 68), Скири, Модест (Эхизибуэ, 77), Ут, Кайнц (Шиндлер, 77), Андерссон (Озджан, 85).

«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс, Майерхефер, Бауэр, Зегуин, Дудзияк, Тилльманн (Иттен, 63), Грисбек (Кристиансен, 70), Хргота (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76).

Предупреждения: Грисбек, 24. Андерссон, 68.

Судья: Йелленбек (Германия).

1 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Кельн — Гройтер Фюрт

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дочь Тутберидзе удаляют из «Википедии» вместе с Акатьевой. За что?
Широков оценил шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы
«Наполи» — «Спартак»: Игнатов вывел красно-белых вперед
«Лацио» — «Локомотив», Лига Европы: где смотреть и во сколько начало трансляции
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд