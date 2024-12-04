«Кельн» вырвал победу над «Гертой» в Кубке Германии

«Кельн» дома обыграл «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью — на 12-й минуте счет с пенальти открыл форвард гостей Ибрахим Маза. На 30-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу Флориан Нидерлехнер.

Решающий гол в концовке дополнительного времени с пенальти забил Деян Любичич.

Берлинцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 25-й минуте красную карточку получил Дейовайсио Зефейк.

«Кельн» стал шестым четвертьфиналистом Кубка Германии. Ранее в эту стадию вышли «Арминия», «Байер», «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

«Герта» вылетела из турнира.