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Сегодня, 22:47

«Кельн» вырвал победу над «Гертой» в Кубке Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кельн» дома обыграл «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью — на 12-й минуте счет с пенальти открыл форвард гостей Ибрахим Маза. На 30-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу Флориан Нидерлехнер.

Решающий гол в концовке дополнительного времени с пенальти забил Деян Любичич.

Берлинцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 25-й минуте красную карточку получил Дейовайсио Зефейк.

«Кельн» стал шестым четвертьфиналистом Кубка Германии. Ранее в эту стадию вышли «Арминия», «Байер», «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

«Герта» вылетела из турнира.

Германия. Кубок. 1/8 финала
04 дек, 20:00. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
3:0
Хоффенхайм

Футбол
ФК Герта
ФК Кельн
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«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 9 3 0 37-8 30
2
 Айнтрахт Ф 12 8 2 2 31-16 26
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Боруссия Д 12 6 2 4 23-19 20
6
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
7
 Майнц 12 5 4 3 20-14 19
8
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
9
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
10
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 12 3 3 6 17-24 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 12 3 1 8 15-24 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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6.12 22:30
Штутгарт – Унион Б
 - : -
7.12 17:30
Байер – Ст-Паули
 - : -
7.12 17:30
Бавария – Хайденхайм
 - : -
7.12 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
7.12 17:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
7.12 17:30
Хольштайн – РБ Лейпциг
 - : -
7.12 20:30
Боруссия М – Боруссия Д
 - : -
8.12 17:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
8.12 19:30
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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

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Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 9
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 10 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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