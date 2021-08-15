«Кельн» обыграл «Герту» в первом туре чемпионата Германии
«Кельн» обыграл «Герту» в первом туре чемпионата Германии со счетом 3:1.
В составе хозяев дублем отметился Флориан Кайнц. Еще один гол забил Антони Модест.
У гостей единственный мяч забил Стеван Йоветич.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
1-й тур
«Кельн» — «Герта» — 3:1 (1:1)
Голы: Йоветич, 6 (0:1). Модест, 41 (1:1). Кайнц, 52 (2:1). Кайнц, 55 (3:1).
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 84), Кцихос, Хюберс, Хектор, Скири, Любичич (Шауб, 76), Модест (Андерссон, 75), Ут (Дуда, 68), Кайнц (Озджан, 76), Тильманн.
«Герта»: Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Платтенхардт, Штарк, Дардаи, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Сердар, Аскасибар, Йоветич (Лукебакио, 65), Кунья (Рихтер, 65).
Предупреждения: Хюберс, 16. Кцихос, 67. Тильманн, 77. Скири, 80. Платтенхардт, 90. Сердар, 90.
15 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю