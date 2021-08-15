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«Кельн» обыграл «Герту» в первом туре чемпионата Германии

20:27
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«Кельн» обыграл «Герту» в первом туре чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе хозяев дублем отметился Флориан Кайнц. Еще один гол забил Антони Модест.

У гостей единственный мяч забил Стеван Йоветич.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Кельн» — «Герта» — 3:1 (1:1)

Голы: Йоветич, 6 (0:1). Модест, 41 (1:1). Кайнц, 52 (2:1). Кайнц, 55 (3:1).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 84), Кцихос, Хюберс, Хектор, Скири, Любичич (Шауб, 76), Модест (Андерссон, 75), Ут (Дуда, 68), Кайнц (Озджан, 76), Тильманн.

«Герта»: Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Платтенхардт, Штарк, Дардаи, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Сердар, Аскасибар, Йоветич (Лукебакио, 65), Кунья (Рихтер, 65).

Предупреждения: Хюберс, 16. Кцихос, 67. Тильманн, 77. Скири, 80. Платтенхардт, 90. Сердар, 90.

15 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Кельн — Герта

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Екатерина Савостина все материалы автора

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