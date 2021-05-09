«Фрайбург» разгромил «Кельн»

«Фрайбург» одержал крупную победу над «Кельном» в матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

«Фрайбург» набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Кельн» продолжает находится в зоне вылета (17-е место, 29 очков).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

32-й тур

«Кельн» — «Фрайбург» — 1:4 (0:2)

Голы: Петерсен, 18 (0:1). Демирович, 20 (0:2). Андерссон, 49 (1:2). Грифо, 90+3 (1:3). Шмид, 90+6 (1:4).

Нереализованный пенальти: Дуда, 61 (мимо)

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн, Эхизибуэ (Майер, 76), Борнау, Кайнц (Тильманн, 65), Дуда, Скири (Озджан, 76), Вольф (Якобс, 46), Андерссон (Дрекслер, 64).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Шлоттербек, 84), Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Хефлер, Грифо, Шоллои (Шмид, 57), Кайтель (Хаберер, 66), Петерсен (Сантамария, 66), Демирович (Хелер, 57).

Предупреждения: Я.Хорн, 37. Демирович, 41. Андерссон, 47. Линхарт, 81.

Судья: Фриц (Германия).

9 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».