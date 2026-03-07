«Боруссия» в большинстве победила «Кельн»
«Боруссия» в гостях одержала победу над «Кельном» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.
Счет на 16-й минуте открыл Серу Гирасси. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил Джамай Симпсон-Пьюзи. На 60-й минуте преимущество дортмундцев удвоил Максимилиан Байер.
На 88-й минуте «Кельн» отыграл один мяч благодаря голу Якуба Каминьски.
«Боруссия» (55 очков) остается на втором месте в Бундеслиге. «Кельн» (24) идет 13-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|21
|3
|1
|92-24
|66
|
2
|Боруссия Д
|25
|16
|7
|2
|53-26
|55
|
3
|Хоффенхайм
|25
|15
|4
|6
|53-33
|49
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|14
|5
|6
|48-34
|47
|
5
|Штутгарт
|25
|14
|5
|6
|50-34
|47
|
6
|Байер
|25
|13
|5
|7
|48-32
|44
|
7
|Айнтрахт Ф
|24
|9
|7
|8
|48-49
|34
|
8
|Фрайбург
|25
|9
|7
|9
|37-42
|34
|
9
|Аугсбург
|25
|9
|4
|12
|31-43
|31
|
10
|Гамбург
|25
|7
|8
|10
|28-36
|29
|
11
|Унион Б
|24
|7
|7
|10
|29-38
|28
|
12
|Боруссия М
|25
|6
|7
|12
|28-43
|25
|
13
|Кельн
|25
|6
|6
|13
|34-43
|24
|
14
|Майнц
|25
|5
|9
|11
|29-41
|24
|
15
|Ст-Паули
|24
|6
|5
|13
|23-40
|23
|
16
|Вердер
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|
17
|Вольфсбург
|25
|5
|5
|15
|34-55
|20
|
18
|Хайденхайм
|25
|3
|5
|17
|24-57
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.03
|22:30
|Бавария – Боруссия М
|4 : 1
|7.03
|17:30
|Фрайбург – Байер
|3 : 3
|7.03
|17:30
|Хайденхайм – Хоффенхайм
|2 : 4
|7.03
|17:30
|Майнц – Штутгарт
|2 : 2
|7.03
|17:30
|РБ Лейпциг – Аугсбург
|2 : 1
|7.03
|17:30
|Вольфсбург – Гамбург
|1 : 2
|7.03
|20:30
|Кельн – Боруссия Д
|1 : 2
|8.03
|17:30
|Ст-Паули – Айнтрахт Ф
|- : -
|8.03
|19:30
|Унион Б – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|15
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|16
|
|
Луис Диас
Бавария
|11
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|19
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|21
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|20
|1
|6
Новости