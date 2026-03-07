Футбол
Сегодня, 22:31

«Боруссия» в большинстве победила «Кельн»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Боруссия» на выезде переиграла «Кельн» в Бундеслиге — 2:1.
Фото Global Look Press

«Боруссия» в гостях одержала победу над «Кельном» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл Серу Гирасси. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил Джамай Симпсон-Пьюзи. На 60-й минуте преимущество дортмундцев удвоил Максимилиан Байер.

На 88-й минуте «Кельн» отыграл один мяч благодаря голу Якуба Каминьски.

«Боруссия» (55 очков) остается на втором месте в Бундеслиге. «Кельн» (24) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 25-й тур.
07 марта, 20:30. Рейн Энерги (Кельн)
Кельн
1:2
Боруссия Д

Источник: Таблица Бундеслиги
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
«Байер» со счетом 3:3 сыграл вничью с «Фрайбургом»
