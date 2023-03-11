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«Кельн» на своем поле проиграл «Бохуму»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 марта. «Кельн» — «Бохум» — 0:2.
Фото Global Look Press

«Кельн» проиграл «Бохуму» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги».

На 9-й минуте полузащитник Кевин Штогер открыл счет с пенульти. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине защитник Эрхан Машович удвоил преимущество гостей.

«Бохум» набрал 22 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку. «Кельн» идет на 12-м месте — 27 очков.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
10 мар, 22:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:2
Бохум

Футбол
ФК Бохум
ФК Кельн
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
10
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
11
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
12
 Кельн 24 6 9 9 32-38 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Бохум 24 7 1 16 26-56 22
15
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
16
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
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 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
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