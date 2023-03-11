«Кельн» на своем поле проиграл «Бохуму»

«Кельн» проиграл «Бохуму» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги».

На 9-й минуте полузащитник Кевин Штогер открыл счет с пенульти. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине защитник Эрхан Машович удвоил преимущество гостей.

«Бохум» набрал 22 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку. «Кельн» идет на 12-м месте — 27 очков.