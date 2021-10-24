«Байер» упустил победу в матче с «Кельном», Лунев остался в запасе
«Кельн» и «Байер» сыграли вничью (2:2) в матче девятого тура чемпионата Германии.
«Байер» вел 2:0, забил дважды к 17-й минуте. Отличились Патрик Шик и Карим Беллараби. «Кельн» отыгрался во втором тайме благодаря дублю Антони Модеста.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.
«Байер» набрал 17 очков и занимает четвертое место. У «Кельна» 13 очков и восьмая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
«Кельн» — «Байер» — 2:2 (0:2)
Голы: Шик, 15 (0:1). Беллараби, 17 (0:2). Модест, 63 (1:2). Модест, 82 (2:2).
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шиндлер, 79), Кцихос, Килиан, Хектор, Дуда (Андерссон, 77), Озджан, Любичич, Модест, Ут (Шауб, 90+2), Кайнц (Тильманн, 79).
«Байер»: Градецки, Та, Коссуну, Фримпонг, Хинкапье (Баккер, 46), Андрих, Демирбай, Вирц (Тапсоба, 77), Беллараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 87), Диаби (Паласиос, 77).
Предупреждения: Ут, 36. Демирбай, 44. Диаби, 65. Андрих, 89.
Судья: Цвайер (Германия).
24 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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