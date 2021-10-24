Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Байер» упустил победу в матче с «Кельном», Лунев остался в запасе

18:24
Теги:

«Кельн» и «Байер» сыграли вничью (2:2) в матче девятого тура чемпионата Германии.

«Байер» вел 2:0, забил дважды к 17-й минуте. Отличились Патрик Шик и Карим Беллараби. «Кельн» отыгрался во втором тайме благодаря дублю Антони Модеста.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.

«Байер» набрал 17 очков и занимает четвертое место. У «Кельна» 13 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

«Кельн» — «Байер» — 2:2 (0:2)

Голы: Шик, 15 (0:1). Беллараби, 17 (0:2). Модест, 63 (1:2). Модест, 82 (2:2).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Шиндлер, 79), Кцихос, Килиан, Хектор, Дуда (Андерссон, 77), Озджан, Любичич, Модест, Ут (Шауб, 90+2), Кайнц (Тильманн, 79).

«Байер»: Градецки, Та, Коссуну, Фримпонг, Хинкапье (Баккер, 46), Андрих, Демирбай, Вирц (Тапсоба, 77), Беллараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 87), Диаби (Паласиос, 77).

Предупреждения: Ут, 36. Демирбай, 44. Диаби, 65. Андрих, 89.

Судья: Цвайер (Германия).

24 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Кельн — Байер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сколько стоили самые дорогие кроссовки? А какой была самая большая их коллекция?
0