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«Бавария» проиграла «Кельну» в товарищеском матче

19:02
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В товарищеском матче «Кельн» победил «Баварию» (3:2).

В составе победителей дубль сделал Марк Ут. Также отличился Ян Тильман. У «Баварии» забивали Арминдо Зиб и Джошуа Зиркзе.

«Бавария» вместе с «Кельном» и компанией Telekom пожертвовала 100 тысяч евро жертвам наводнений в Германии. Передача чека состоялась перед началом игры.

Товарищеский матч

«Кельн» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 3:2 (2:2)

Голы: Зиб, 7 (0:1). Тильманн, 19 (1:1). Ут, 26 (2:1). Зиркзе, 33 (2:2). Ут, 56 (3:2).

17 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

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