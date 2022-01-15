Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Кельном»

«Бавария» победила «Кельн» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Также отличился Корентен Толиссо.

«Бавария» набрала 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У «Кельна» 28 очков и восьмая позиция.