«Айнтрахт» выиграл у «Кельна», Буркардт сделал дубль
«Айнтрахт» на выезде победил «Кельн» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:3.
У гостей дубль оформил Джонатан Буркардт, еще по голу забили Махмуд Дауд и Артур Теат. У хозяев отличились Якуб Каминьски, Мариус Бюльтер и Лука Вальдшмидт.
«Айнтрахт» набрал 20 очков и занимает 6-е место в таблице Бундеслиги. «Кельн» с 14 очками — на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|10
|1
|0
|41-8
|31
|
2
|Байер
|11
|7
|2
|2
|27-15
|23
|
3
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|4
|1
|19-10
|22
|
5
|Штутгарт
|11
|7
|1
|3
|20-15
|22
|
6
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|27-22
|20
|
7
|Хоффенхайм
|11
|6
|2
|3
|22-17
|20
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|11
|4
|2
|5
|20-19
|14
|
10
|Фрайбург
|11
|3
|4
|4
|15-20
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|11
|3
|3
|5
|16-19
|12
|
13
|Аугсбург
|11
|3
|1
|7
|15-24
|10
|
14
|Гамбург
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|
15
|Вольфсбург
|11
|2
|2
|7
|13-21
|8
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
17
|Майнц
|11
|1
|3
|7
|11-19
|6
|
18
|Хайденхайм
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|1 : 1
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|1 : 0
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|6 : 2
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|3 : 3
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|0 : 3
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|1 : 3
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|3 : 4
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|7
|П
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|6
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|9
|1
|2
Новости