Сегодня, 22:32

«Айнтрахт» выиграл у «Кельна», Буркардт сделал дубль

Руслан Минаев

«Айнтрахт» на выезде победил «Кельн» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:3.

У гостей дубль оформил Джонатан Буркардт, еще по голу забили Махмуд Дауд и Артур Теат. У хозяев отличились Якуб Каминьски, Мариус Бюльтер и Лука Вальдшмидт.

«Айнтрахт» набрал 20 очков и занимает 6-е место в таблице Бундеслиги. «Кельн» с 14 очками — на 9-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 20:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
3:4
Айнтрахт Ф
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Кельн
«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов
