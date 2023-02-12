«Айнтрахт» на выезде проиграл «Кельну»

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«Кельн» на своем поле обыграл «Айнтрахт» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Забитыми голами отметились защитник Тимо Хюберс и полузащитник Эйе Скири, сделавший дубль.

«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 35 очков в 20 матчах. «Кельн» располагается на 11-й строчке — 26 очков.