«Кельн» арендовал нападающего «Шальке»

«Кельн» и «Шальке» согласовали аренду нападающего Марка Ута. 28-летний немец будет играть за «Кельн» до конца сезона-2019/20 под 23-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Ут выступал за «Шальке с 2018 года, когда перешел в клуб из Гельзенкирхена из «Хоффенхайма» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 встречах и отметился 2 голевыми передачами.