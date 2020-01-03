«Кельн» арендовал нападающего «Шальке»
20:07
«Кельн» и «Шальке» согласовали аренду нападающего Марка Ута. 28-летний немец будет играть за «Кельн» до конца сезона-2019/20 под 23-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
Ут выступал за «Шальке с 2018 года, когда перешел в клуб из Гельзенкирхена из «Хоффенхайма» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 встречах и отметился 2 голевыми передачами.
Welcome home, @Mark_Uth! ?— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 3, 2020
The forward has joined #effzeh on loan until the end of the season from @s04_en. He will wear the number 23 and will fly with the team to Benidorm tomorrow! ?? pic.twitter.com/7eSbbASrbc
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