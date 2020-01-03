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«Кельн» арендовал нападающего «Шальке»

20:07
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«Кельн» и «Шальке» согласовали аренду нападающего Марка Ута. 28-летний немец будет играть за «Кельн» до конца сезона-2019/20 под 23-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Ут выступал за «Шальке с 2018 года, когда перешел в клуб из Гельзенкирхена из «Хоффенхайма» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 встречах и отметился 2 голевыми передачами.

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