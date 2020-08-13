«Кельн» арендовал Цилера у «Ганновера»

Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер присоединился к «Кельну» на правах аренды, сообщает официальный сайт кельнского клуба.

31-летний немец проведет в команде сезон-2020/21. Цилер — воспитанник «Кельна» и уроженец одноименного города, он покинул академию команды в 2005 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Цилер провел за «Ганновер» 32 матча во всех турнирах и пропустил 47 мячей.