Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Кельн» арендовал Цилера у «Ганновера»

11:48
Теги:

Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер присоединился к «Кельну» на правах аренды, сообщает официальный сайт кельнского клуба.

31-летний немец проведет в команде сезон-2020/21. Цилер — воспитанник «Кельна» и уроженец одноименного города, он покинул академию команды в 2005 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Цилер провел за «Ганновер» 32 матча во всех турнирах и пропустил 47 мячей.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир