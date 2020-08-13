«Кельн» арендовал Цилера у «Ганновера»
11:48
Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер присоединился к «Кельну» на правах аренды, сообщает официальный сайт кельнского клуба.
31-летний немец проведет в команде сезон-2020/21. Цилер — воспитанник «Кельна» и уроженец одноименного города, он покинул академию команды в 2005 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2019/20 Цилер провел за «Ганновер» 32 матча во всех турнирах и пропустил 47 мячей.
Willkommen zu Hause, Ron! ?— 1. FC K?ln (@fckoeln) August 13, 2020
Der #effzeh leiht Ron-Robert #Zieler f?r ein Jahr von Hannover 96 aus.https://t.co/leLqUC4e4q
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...