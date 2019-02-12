Келльнер уволен с поста главного тренера "Нюрнберга"

Главный тренер "Нюрнберга" Михаэль Келльнер был уволен со своего поста, сообщает официальный сайт клуба. Также был уволен спортивный директор клуба Андреас Борнеманн.

И.о. главного тренера назначен бывший форвард "Нюрнберга", легенда клуба Марек Минтал, который выступал за команду с 2003 по 2011 год и выиграл Кубок Германии, а также турнир второй бундеслиги. Всего в 180 матчах он забил 66 мячей. Его ассистентом стал Борис Шоммерс. Штаб Минтала будет работать, пока клуб не определится с тренером на постоянной основе.

"Нюрнберг" занимает последнее, 18-е место в чемпионате Германии - 12 очков в 21 матче. В последнем матче команда уступила "Ганноверу" (0:2).

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