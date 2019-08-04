09:30 | Футбол — Германия

Кель отметил, что "Боруссия" рада победе над "Баварией"

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Глава отдела профессиональных игроков дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель - о матче за Суперкубок Германии против "Баварии" (2:0).

- Конечно, мы рады титулу, - цитирует Келя официальный сайт "Баварии". - Мы знали, что у этого матча особая атмосфера и поэтому с удовольствием берем этот титул. Будем надеяться, что эйфория сохранится.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.

Боруссия Д - Бавария

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/08/stimmen-zum-supercup-2019-gegen-dortmund

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