Кель отметил, что "Боруссия" рада победе над "Баварией"

Глава отдела профессиональных игроков дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель - о матче за Суперкубок Германии против "Баварии" (2:0).

- Конечно, мы рады титулу, - цитирует Келя официальный сайт "Баварии". - Мы знали, что у этого матча особая атмосфера и поэтому с удовольствием берем этот титул. Будем надеяться, что эйфория сохранится.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.