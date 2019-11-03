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Карл-Хайнц Румменигге: «Сожалеем об отставке Ковача»

23:11
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отставку Нико Ковача с поста главного тренера команды. Решение было принято после поражения мюнхенцев от «Айнтрахта» со счетом 1:5.

— Результаты последних недель показали нам, что нужно действовать, — цитирует официальный сайт «Баварии» Румменигге. — Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я в воскресенье серьезно и открыто поговорили об этом с Ковачем и пришли к единогласному решению об отставке тренера. Мы все сожалеем об этом. Я хочу поблагодарить Ковача от имени «Баварии» за его работу, особенно за дубль в прошлом сезоне.

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