Карл-Хайнц Румменигге: «Сожалеем об отставке Ковача»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отставку Нико Ковача с поста главного тренера команды. Решение было принято после поражения мюнхенцев от «Айнтрахта» со счетом 1:5.

— Результаты последних недель показали нам, что нужно действовать, — цитирует официальный сайт «Баварии» Румменигге. — Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я в воскресенье серьезно и открыто поговорили об этом с Ковачем и пришли к единогласному решению об отставке тренера. Мы все сожалеем об этом. Я хочу поблагодарить Ковача от имени «Баварии» за его работу, особенно за дубль в прошлом сезоне.