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Карл-Хайнц Румменигге: «Обсудим с «Интером» будущее Перишича после того, как он проведет несколько матчей»

13:16
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Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что клуб еще не решил, стоит ли выкупать полузащитника Ивана Перишича, который выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из «Интера».

— Перишич только восстановился от повреждения ноги, — приводит Gazzetta dello Sport слова Румменигге. — Мы обсудим его будущее с «Интером» после того, как он проведет несколько матчей.

Сообщается, что в арендном соглашении Перишича прописан пункт о выкупе за 20 миллионов евро, однако источник заявляет, что «нерадзурри» готовы принять предложение в размере 10-15 миллионов евро.

На счету Перишича 5 голов и 8 результативных передач в 23 матчах за «Баварию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего хорвата в 17,5 миллиона евро.

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