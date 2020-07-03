Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в команду из Мюнхена.

— Рады приветствовать Лероя в «Баварии», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Румменигге. — Сане — футболист, который способен делать разницу и доказал, какими качествами обладает, особенно выступая за национальную команду. Перед нами стоит задача собрать лучших немецких футболистов в «Баварии», трансфер Лероя подчеркивает наше движение в этом направлении.