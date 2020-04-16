Карл-Хайнц Румменигге: «Немецкий футбол страдает и ждет, как и все остальные»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как в команде проводят тренировки. Сезон в чемпионате Германии приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

— Немецкий футбол страдает и ждет, как и все остальные, — цитирует функционера Corriere della Sera. - В течение недели нам разрешили тренироваться в небольших группах. Настроение парней значительно улучшилось, когда они прибыли на базу и смогли пообщаться.

В лиге мы создали медицинскую группу/ Дважды в неделю приходят и проверяют игроков.

Снижение зарплаты на 20%? Такой ситуации никогда не было. Никто не любит терять часть своей зарплаты, но сейчас важнее всего солидарность.

По данным Worldometers на день 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 089 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 780 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 516