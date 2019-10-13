Карл-Хайнц Румменигге: «Мюллер останется важной частью нашего клуба»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с ролью Томаса Мюллера в клубе. Игрок перестал считаться игроком основного состава. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с «Тоттенхэмом» (7:2) не появлялся на поле.

— Отношение между Томасом и клубом невредимы, — приводит Welt am Sonntag слова Румменигге. — Он останется важной частью нашего клуба. Если бы Томас был доволен тем, что сидит на скамейке, «Бавария» была бы не его клубом. Он показывает ту реакцию, которую мы хотим видеть. Но он должен справляться с ситуацией. Томас образцово делает это.

У Нико и Томаса в прошлое воскресенье был разговор. Заявление Нико было неудачным, я думаю, что Томас не обижен. И, конечно же, он не является чрезвычайным планом.

30-летний немец всю карьеру провел в «Баварии» и забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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