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Карл-Хайнц Румменигге: «Мы должны доиграть чемпионат, даже если следующий сезон не начнется до зимы»

08:33
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о том, следует ли доиграть сезон.

Ранее руководство бундеслиги приостановили проведение матчей.

— Если это не идет в разрез с эпидемиологической ситуацией и политической обстановкой, то такой вариант должен быть рассмотрен в случае необходимости, — приводит слова Румменигге Bild. — Даже если это будет значить, что следующий сезон не начнется до зимы.

Мы однозначно должны доиграть этот сезон ради спортивной честности, но, конечно, и для того, чтобы удержать экономический ущерб на максимально низком уровне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

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