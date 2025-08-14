Румменигге — о возможных травмах из-за большого числа матчей: «Игроки и агенты сами себе создают ловушку»
Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что игроки сами виноваты в увеличении количества матчей в год.
«Игроки и агенты сами себе создают ловушку. Они требуют больше денег, вынуждая клубы искать другие источники дохода. Именно поэтому появляются новые форматы турниров. С другой стороны, я не вижу с их стороны готовности отказываться от зарплаты», — приводит Kicker слова Румменигге.
В июле экс-тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Юрген Клопп раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира, на котором играли 32 клуба. По его мнению, это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе, так как подвергает игроков большому риску получения травм.
Новости