Карл-Хайнц Румменигге: «Футбол необходимо возобновить по спортивным и финансовым причинам»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что, по его мнению, сезон-2019/20 должен быть доигран.

— «Бавария» начала тренировки три дня назад, соблюдая при этом все правила здравоохранения, — приводит Corriere dello Sport слова Румменигге. — Сейчас говорят, что одна из возможных дат возобновления сезона — 9 мая. Нам необходимо возобновить проведение футбольных матчей по двум причинам: экономической и спортивной. Нужно определить чемпиона, разыграть места в еврокубках и так далее. Кроме того, клубы сильно зависят от выплат, получаемых с продажи телеправ. Мы ждем одобрения на возобновление чемпионата от правительства Германии.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.