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Карл-Хайнц Румменигге: «Для меня ничего не изменилось после поражения от «Байера». Мы довольны Фликом»

15:04
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прояснил ситуацию с будущим главного тренера Ханса-Дитера Флика, который временно возглавил команду после отставки Нико Ковача. В последнем матче «Бавария» проиграла «Байеру» (1:2) в чемпионате Германии.

— Мы договорились, что после последнего матча в году сядем и обсудим все, возможно, продолжим сотрудничество после зимней паузы, — цитирует GFNG Румменигге. — Главное в футболе — это качество игры и план на игру. У нас все это есть с Фликом. Лично для меня ничего не изменилось после вчерашнего матча. Мы очень довольны Фликом.

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