Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» заслужила пятую звезду, которая будет украшать нашу форму»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после завоевания командой чемпионского титула заявил, что клуб заслужил пятую звезду на форме.
«Мы завоевали титул в девятый раз подряд, нельзя недооценивать это достижение, — цитирует функционера официальный сайт клуба. — Я хотел был поздравить команду, тренерский штаб и главного тренера Ханси Флика, всех работников клуба и спортивный менеджмент, который возглавляет Хасан Салихамиджич.
Наши игроки не расслабились после изнурительного и очень успешного года, остались голодными до побед и упорно работали для этого титула. Клуб заработал пятую звезду, которая будет украшать нашу форму. Жаль, что мы не можем отпраздновать с нашими болельщиками, нам очень не хватало их на протяжении сезона. Надеюсь, скоро мы сможем это сделать».
«Бавария» завоевала 31-й чемпионский титул в своей истории.
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