Карл-Хайнц Румменигге: "Бавария" у себя дома в матче с "Айнтрахтом" должна решить вопрос с чемпионским титулом"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что команда должна завоевывать титул в последнем туре чемпионата Германии. В 34-м туре мюнхенцы на своем поле примут "Айнтрахт".

– Мы должны полностью сосредоточиться на предстоящей задаче и у себя дома в матче с "Айнтрахтом" решить вопрос с чемпионским титулом, – приводит прессс-служба клуба слова Румменигге.

Напомним, что мюнхенцы не смогли стать чемпионами в 33-м туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

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