Кариус не хочет уходить из "Бешикташа", им интересуются в Англии и Германии

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", заявил, что отказался от нескольких приглашений от клубов из Англии и Германии, чтобы остаться в Турции, сообщает Goal.com. "Красные" отдали 26-летнего вратаря в аренду на два года перед началом сезона-2018/19.

"На моего агента выходили два клуба из Англии и три – из Германии. Они делали предложения, но я все их отверг. "Бешикташ" теперь занимает в моем сердце особое место", – сказал Кариус.

В прошедшем сезоне немец был основным голкипером "Бешикташа" и в 30 матчах чемпионата Турции пропустил 39 мячей.

"Я проиграл Лигу чемпионов для "Ливерпуля". Кто такой Лорис Кариус