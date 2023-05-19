Карим Адейеми признан лучшим новичком сезона в бундеслиге

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми признан лучшим новичком сезона-2022/23 в бундеслиге. В прошлом году он перебрался в Германию из «Зальцбурга».

В голосовании болельщиков, клубов и экспертов он опередил Маттейса де Лигта («Бавария»), Хеннинга Матричиани («Шальке-04»), Ли Бьюкенена («Вердер»), Тома Крауса («Шальке-04») и Жуниора Дина Эбимбе («Айнтрахт»).

В этом сезоне на счету Адейеми 6 голов и 6 результативных передач в 22 матчах бундеслиги.