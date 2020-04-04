Капитан «Шальке» рассказал, пришлось ли уговаривать кого-то из игроков клуба отказаться от части зарплаты

Капитан «Шальке» Оман Маскарел отметил, что гордится быть частью команды, отказавшейся от части зарплаты, чтобы поддержать сотрудников клуба из-за вынужденной приостановки бундеслиги в связи с пандемией коронавируса.

— Решение отказаться от части зарплаты в ближайшие недели, и тем самым поддержать клуб и более чем 600 сотрудников заставляет меня гордиться тем, что я являюсь частью этой замечательной команды и этого уникального клуба, — сказал Маскарел в интервью пресс-службе «Шальке». — Все здесь, в клубе, быстро поняли ситуацию и были готовы помочь. Я на 100 процентов уверен, что все это сплотит нас еще теснее — если это вообще возможно, — и мы выйдем из этой ситуации еще более сильными.

Уговаривал ли я кого-то из ребят? Нет, потому что каждый понимает, в какой ситуации мы все находимся. Мы быстро пришли к общему решению. И я очень горжусь всеми нашими игроками.

Ранее матчи бундеслиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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