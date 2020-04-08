Капитан сборной Норвегии: «Вы не можете остановить Холанна, он уже лучший в Европе по игре в штрафной»

Полузащитник «Хоффенхайма» и капитан сборной Норвегии Хавард Нордтвейт поделился мнением о соотечественнике Эрлине Холанне. Он выступает за дортмундскую «Боруссию».

— Он, пожалуй, уже сейчас лучший в Европе по игре в штрафной площади, — цитирует Нордтвейта SID. — А еще суперпрофессионал. Он делает все возможное, чтобы стать лучшим игроком в мире. Вы не можете остановить его. Он остался верен себе, отличный человек.

Холанн забил 12 голов в 11 матчах за «Боруссию».