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Капитан сборной Норвегии: «Вы не можете остановить Холанна, он уже лучший в Европе по игре в штрафной»

23:47
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Полузащитник «Хоффенхайма» и капитан сборной Норвегии Хавард Нордтвейт поделился мнением о соотечественнике Эрлине Холанне. Он выступает за дортмундскую «Боруссию».

— Он, пожалуй, уже сейчас лучший в Европе по игре в штрафной площади, — цитирует Нордтвейта SID. — А еще суперпрофессионал. Он делает все возможное, чтобы стать лучшим игроком в мире. Вы не можете остановить его. Он остался верен себе, отличный человек.

Холанн забил 12 голов в 11 матчах за «Боруссию».

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