Канцлер Германии Меркель заявила, что бундеслига вернется во второй половине мая

Канцлер Германии Ангела Меркель на совещании с руководством земель заявила, что бундеслига может возобновить матчи со второй половины мая.

Для этого руководство лиг должны выполнить ряд требований. Игры будут проходить без зрителей при строгом соблюдении правил гигиены. Точная дата проведения первой игры после паузы пока не определена.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. В Германии 167 239 заболевших, 6 993 умерших и 137 400 выздоровевших.