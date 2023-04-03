Кан заявил, что уверен в таланте Садио Мане
Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, что думает о результатах форварда Садио Мане в мюнхенском клубе.
«Садио до сих пор ищет себя в «Баварии». Он получает максимальную поддержку от руководства и тренера. Мы хотели бы увидеть прорыв в исполнении Мане. Возможно, скоро он это покажет. Я убежден в его таланте», — цитирует Кана Sky 90.
Летом 2022 года сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Ранее форвард восстановился после серьезной травмы. В его активе 6 голов и 4 ассиста в чемпионате Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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