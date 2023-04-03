Кан заявил, что уверен в таланте Садио Мане

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, что думает о результатах форварда Садио Мане в мюнхенском клубе.

«Садио до сих пор ищет себя в «Баварии». Он получает максимальную поддержку от руководства и тренера. Мы хотели бы увидеть прорыв в исполнении Мане. Возможно, скоро он это покажет. Я убежден в его таланте», — цитирует Кана Sky 90.

Летом 2022 года сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Ранее форвард восстановился после серьезной травмы. В его активе 6 голов и 4 ассиста в чемпионате Германии.