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Сегодня, 15:37

Кан заявил, что уверен в таланте Садио Мане

Виктория Кравченко
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, что думает о результатах форварда Садио Мане в мюнхенском клубе.

«Садио до сих пор ищет себя в «Баварии». Он получает максимальную поддержку от руководства и тренера. Мы хотели бы увидеть прорыв в исполнении Мане. Возможно, скоро он это покажет. Я убежден в его таланте», — цитирует Кана Sky 90.

Летом 2022 года сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Ранее форвард восстановился после серьезной травмы. В его активе 6 голов и 4 ассиста в чемпионате Германии.

Садио Мане
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
Результаты / календарь
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34 тур
8.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
8.04 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
8.04 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
8.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
8.04 16:30
Майнц – Вердер
 - : -
8.04 19:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
9.04 16:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
9.04 18:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
9.04 20:30
Хоффенхайм – Шальке
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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