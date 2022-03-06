Кан заявил, что «Бавария» хочет весной провести переговоры с Левандовским о новом контракте

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил о желании клуба продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским.

«Я уже несколько раз говорил о том, что весной мы хотим провести переговоры с несколькими достойными футболистами, включая, конечно, Роберта. Но сейчас начинается решающая фаза сезона, мы хотим на 100 процентов сосредоточиться на ней. Каждая игра становится в какой-то степени финалом», — приводит слова Кана Sky Sport Deutschland.

Действующий договор Левандовского с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три голевые передачи.

Команда занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков в 25 матчах.