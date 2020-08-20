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Кан уверен, что Алаба останется в «Баварии»

16:54
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Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан выразил уверенность, что защитник Давид Алаба останется в мюнхенском клубе и подпишет новый контракт. Контракт 28-летнего австрийца истекает летом следующего года.

— Мы находимся в постоянном контакте с представителями Давида, — цитирует Кана Kicker. — И делаем все возможное, чтобы он остался в клубе. Считаю, что мы близки к соглашению. Я настроен очень оптимистично.

Алаба провел всю карьеру (не считая аренды на полгода в «Хоффенхайм») в «Баварии». В общей сложности он отыграл за мюнхенский клуб 385 матчей.

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