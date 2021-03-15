Кан считает, что агент Алабы оторван от реальности

Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан поделился мнением об агенте защитника Давида Алабы Пини Захави.

«Я на самом деле разочарован, потому что вижу, насколько Захави оторван от реальности. Мы ценим Давида, он необыкновенный человек, всегда открытый и дружелюбный. Мы старались сделать все, чтобы удержать его в команде, но соглашения не было достигнуто», — цитирует Kicker слова Кана.

Ранее австриец несколько раз отказался от предложения «Баварии» продлить контракт. Клуб заявил, что не будет делать новых предложений игроку.

Действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 23 матчах за команду, забив два гола и отдав одну результативную передачу.