Кан раскритиковал агента Алабы из-за ситуации с контрактом футболиста

Член правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ситуацию с переговорами по продлению контракта с защитником Давидом Алабой.

«В данный момент я не представляю, как это может произойти. Мы выстелили красную ковровую дорожку для Давида и, в особенности, для его агента Пини Захави, но они решили не идти по ней. Поэтому мы свернули эту дорожку. Если Алаба уйдет — это потеря, но у нас есть свои ограничения. Некоторые агенты не понимают, что экономическая ситуация для всех клубов в мире усложнилась», — приводит Bild слова Кана.

Алаба выступает за «Баварию» с 2009 года, контракт 28-летнего австрийца истекает в конце июня 2021 года. Ранее председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что футболист отклонил щедрое предложение по новому соглашению в октябре.