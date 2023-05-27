Кан: «Бавария» запретила мне отпраздновать чемпионство с командой»

Экс-глава правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал чемпионство команды, но отметил, что отпраздновать триумф клуба с футболистами ему не позволили.

Сразу после матча против «Кельна» (2:1) в СМИ сообщили об увольнении Кана и Хасана Салихамиджича. Писали, что экс-футболист мюнхенского клуба находится под серьезным давлением из-за возможного завершения сезона без трофеев.

В своем после Кан поздравил команду с чемпионством и призвал никогда не сдаваться.

«Я горжусь командой и этим достижением. Хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, клуб запретил мне это. Я с нетерпением жду следующего сезона», — написал Кан в своих соцсетях.

Сегодня, 27 мая, «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.