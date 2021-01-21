Кан поздравил Нойера с повторением рекорда по сухим матчам в бундеслиге

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера с повторением рекорда по количеству матчей без пропущенных мячей в бундеслиге.

«196 матчей на ноль! Поздравляю, Мануэль, именно ты дошел до моего рекорда!» — написал у себя в Twitter Кан.

196 mal zu Null in der #Bundesliga . Gl?ckwunsch @Manuel_Neuer zu dieser Zahl und dass Du meinen Rekord eingestellt hast! ?? Es war gestern ein schwieriges Spiel mit 3 wichtigen Punkte. ? @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/BO22hmUeHp — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 21, 2021

Ранее рекорд по количеству матчей на ноль в бундеслиге принадлежал Кану. Экс-вратарь сборной Германии сделал 196 «сухарей» в составе «Карлсруэ» и «Баварии» с 1987 по 2008 год. Нойер достиг отметки в 196 матчей без пропущенных мячей в игре 17-го тура чемпионата Германии-2020/21 против «Аугсбурга» (1:0).