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Кан поздравил Нойера с повторением рекорда по сухим матчам в бундеслиге

16:30
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Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера с повторением рекорда по количеству матчей без пропущенных мячей в бундеслиге.

«196 матчей на ноль! Поздравляю, Мануэль, именно ты дошел до моего рекорда!» — написал у себя в Twitter Кан.

Ранее рекорд по количеству матчей на ноль в бундеслиге принадлежал Кану. Экс-вратарь сборной Германии сделал 196 «сухарей» в составе «Карлсруэ» и «Баварии» с 1987 по 2008 год. Нойер достиг отметки в 196 матчей без пропущенных мячей в игре 17-го тура чемпионата Германии-2020/21 против «Аугсбурга» (1:0).

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