Кан о «Баварии»: «Есть дети, которые не видели другого чемпиона в Германии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о результатах мюнхенского клуба.

«Все мы знаем, как закончился сезон-2019/20, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Во второй раз в истории «Бавария» взяла требл. Это более чем уникально. Все сотрудники клуба приложили максимум усилий для достижения этого результата в такой тяжелый период. В прошлом сезоне мы стали чемпионом в девятый раз подряд. Теперь над нашей эмблемой есть пятая звезда. Есть дети, которые не видели другого чемпиона в Германии. Многим не нравится то, что «Бавария» доминирует, но это не наша проблема».

Oliver Kahn speaking at the AGM: «We all know the result of the 19/20 season. We got the treble for the second time in the club's history. It was more than unique. The entire club threw everything into it during this difficult time.» pic.twitter.com/bpEoFNLEbQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2021