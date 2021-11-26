Кан о «Баварии»: «Есть дети, которые не видели другого чемпиона в Германии»
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о результатах мюнхенского клуба.
«Все мы знаем, как закончился сезон-2019/20, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Во второй раз в истории «Бавария» взяла требл. Это более чем уникально. Все сотрудники клуба приложили максимум усилий для достижения этого результата в такой тяжелый период. В прошлом сезоне мы стали чемпионом в девятый раз подряд. Теперь над нашей эмблемой есть пятая звезда. Есть дети, которые не видели другого чемпиона в Германии. Многим не нравится то, что «Бавария» доминирует, но это не наша проблема».
После 12 туров чемпионата Германии сезона-2021/22 «Бавария» набрала 28 очков и возглавляет турнирную таблицу. Второе место с 27 очками занимает дортмундская «Боруссия».
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