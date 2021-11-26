Кан: «Если Левандовски не получит «Золотой мяч», буду глубоко разочарован»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Левандовскому понадобилось лишь 29 игр, чтобы забить 41 мяч, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Этот рекорд не побьют никогда, это под силу лишь ему. Роберт — лучший нападающий мира. Если Левандовски не получит «Золотой мяч», буду глубоко разочарован. Никто не заслужил эту награду так, как он».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.