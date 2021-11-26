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Кан: «Если Левандовски не получит «Золотой мяч», буду глубоко разочарован»

08:39
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Левандовскому понадобилось лишь 29 игр, чтобы забить 41 мяч, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Этот рекорд не побьют никогда, это под силу лишь ему. Роберт — лучший нападающий мира. Если Левандовски не получит «Золотой мяч», буду глубоко разочарован. Никто не заслужил эту награду так, как он».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1463968263428354048

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Карен Саркисян все материалы автора

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