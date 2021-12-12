Кампль: «Тедеско оставляет очень положительное впечатление. У него есть план, который «Лейпциг» хочет реализовать»

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (4:1).

«Это был действительно приятный матч. Мы много вложили в игру и реализовали то, что хотел видеть тренер. Нам нужна была такая игра, она приносит команде много пользы. Этот матч был даже важнее, чем против «Манчестер Сити». Не все было идеально, ведь мы должны были забить больше голов, учитывая количество наших моментов. Я очень рад, что нам удалось забить еще два даже после того, как мы повели со счетом 2:1.

Наш тренер молод, целеустремлен и очень голоден до побед. Это то, что отражено в нашей команде. Я с нетерпением жду времени под его руководством, он оставляет очень положительное впечатление — он очень спокоен и собран. У него есть точный план, который мы хотим реализовать в ближайшие недели», — приводит слова Кампля официальный сайт клуба.

Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. После этого матча «Лейпциг» с 21 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.