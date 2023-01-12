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Сегодня, 19:30

Кафанов заявил, что Лунев прибавил в мастерстве в «Байере» и ему хочется играть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о карьере Андрея Лунева в немецком «Байере».

«Андрею очень хочется играть. Конечно, очень трудно на протяжении полутора лет сидеть на скамейке запасных и ждать своего шанса. Здесь тяжело сделать правильный выбор, и только Андрей может принять решение, продолжать ждать шанса в «Байере» или попробовать перейти в менее именитый клуб, где у него будет больше возможности стать первым номером. За счет тренировочного процесса Андрей, несомненно, прибавил в мастерстве, потому что тренируется с игроками очень высокого уровня. Остальное, наверное, только время покажет», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

31-летний россиянин перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб он провел три матча, в которых пропустил четыре мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-lunev-pribavil-v-masterstve-v-bajere-emu-ochen-hochetsya-igrat/
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Виталий Кафанов
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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РБ Лейпциг

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И К Ж
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