«К счастью, Киммих в конце забил». Нойер — о Суперкубке Германии
05:35
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии (3:2) отметил, что команда сама виновата в проущенных голах.
— Знали, что будем играть против сильной команды, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — В таких матчах может произойти все, что угодно. Сегодня все это видели. Пропустили два мяча, но стоит признать, что в этих голах была и наша вина. Мы вернули «Боруссию» в игру. Забивать всегда по три мяча невозможно. К счастью, Джошуа в конце забил.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-dfl-supercup-fc-bayern-vs.-borussia-dortmund