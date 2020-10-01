Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии (3:2) отметил, что команда сама виновата в проущенных голах.

— Знали, что будем играть против сильной команды, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — В таких матчах может произойти все, что угодно. Сегодня все это видели. Пропустили два мяча, но стоит признать, что в этих голах была и наша вина. Мы вернули «Боруссию» в игру. Забивать всегда по три мяча невозможно. К счастью, Джошуа в конце забил.